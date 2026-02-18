La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26019 del 18 febbraio 2026, segnalando un significativo peggioramento del quadro meteo sul Lazio a partire dalla mattinata di giovedì 19 febbraio.

Venti forti e mareggiate

Dalle prime ore di domani e per le successive 12-18 ore sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali. Le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca sui settori costieri, con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. Attese inoltre forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione nel Lazio: in arrivo venti di burrasca, mareggiate e piogge intense

Alla luce delle previsioni, è stata diramata allerta arancione per vento su diverse zone del territorio regionale.

Piogge e temporali

Contestualmente, dalla mattinata di giovedì e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati saranno generalmente moderati, ma le condizioni atmosferiche potrebbero risultare localmente intense.

La valutazione del rischio è stata effettuata dal Centro Funzionale Regionale, che ha tenuto conto delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni, dello stato di saturazione dei suoli, dei livelli dei corsi d’acqua e delle indicazioni fornite dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica, secondo quanto previsto dalle “Direttive sul sistema di allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR n. 865 del 26 novembre 2019.

Attivazione delle misure di protezione civile

Gli enti destinatari sono stati invitati ad attivare le fasi operative previste dai rispettivi piani di Protezione Civile e ad adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai livelli di allerta comunicati.

Si raccomanda alla popolazione la massima prudenza, in particolare nelle aree costiere, lungo i crinali appenninici e nelle zone soggette a possibili criticità idrogeologiche.