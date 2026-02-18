Cerveteri, Paul Albano alle Nazionali di Cross

Un altro grande traguardo per l’Atletica Etrusca
Il giovane talento Paul Albano, promessa dell’atletica cervetrana, ha conquistato la qualificazione per le Nazionali di Cross nella categoria Cadetti.
Il prestigioso appuntamento si terrà nella splendida cornice di Selinunte, in Sicilia, dove i migliori giovani atleti italiani si sfideranno sui percorsi campestri più impegnativi del panorama nazionale.
La partenza della rappresentativa regionale è prevista per sabato mattina alle ore 8:00 dall’Aeroporto di Fiumicino, in vista di un weekend ricco di emozioni e sport.
Complimenti a Paul e a tutta la società per questo importante risultato, frutto di impegno, passione e costanza negli allenamenti.