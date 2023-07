Ladispoli: il 3 agosto, dalle 8 alle 18, sospensione idrica nelle vie del centro città –

Ladispoli: il 3 agosto, dalle 8 alle 18, sospensione idrica nelle vie del centro città

L’Amministrazione Comunale di Ladispoli rende noto che Acea Ato2 ha comunicato che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Ladispoli, il giorno 03 agosto dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: via Flavia, via Mario Sironi, via Latina, via Torino, via Firenze, via Taranto, via Napoli, via La Spezia, via Venezia, via Palermo, via Odescalchi, via Duca degli Abruzzi, Lungomare R. Elena, via Lazio, via del Mare, via Trieste, via Amalfi, viale Italia, via del Lavatore, via Livorno.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

• via Duca degli Abruzzi angolo via Filippo Moretti

• via Firenze – area mercato

• via Trapani angolo via La Spezia

• via Amalfi area stazione FS.