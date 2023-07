Positive le previsioni economiche del 2023 per la Santa Marinella Servizi –

Positive le previsioni economiche del 2023 per la Santa Marinella Servizi

“Adottati tutti i necessari provvedimenti che porteranno al società Santa Marinella Servizi a chiudere in attivo i suoi bilanci. Le previsioni economiche per il 2023 infatti sono molto positive.”

Lo rende noto Santa Marinella Servizi in un comunicato, affermando inoltre:

“Per prima cosa l’orario settimanale dei dipendenti torna a 36 ore ed è stata già prevista una interruzione per ferie per il periodo del Ferragosto. La Santa Marinella Servizi per il primo anno osserverà due settimane di chiusura aziendale a cavallo delle festività estive e tre giorni di chiusura totale e sospensione di tutti i servizi sotto Natale.

Il provvedimento, contemporaneamente ad un severo piano di recupero delle ferie arretrate, tende ad alleggerire la situazione che nel tempo ha raggiunto dimensioni tali da minacciare l’esito del bilancio che attualmente impone accantonamenti 154 mila euro

Anche l’orario di lavoro, come anticipato torna a 36 ore settimanali ovvero 7 ore e 12 minuti su cinque giorni in linea con gli orari lavorativi europei e nel contempo sono state avviate le procedure per il distacco presso l’ente di alcuni dipendenti della multiservizi e ovviamente saranno scelti gli impiegati che già lavorano presso gli uffici comunali.

Su tutti gli aspetti di personale la società ha dato comunicazione ai sindacati con i quali auspica ci sia un sereno e approfondito confronto.

La relazione economica semestrale , presentata al sindaco Tidei pochi giorni fa, prevede che l’anno in corso chiuderà con un Margine Operativo Lordo di 38,8 mila euro (erano 67 mila del 2022) con i Ricavi a livello dello scorso anno (2.232 mila euro vs 2.224 mila del 2022) e Costi leggermente superiori (2.190 mila euro vs 2.156 mila nel 2022).

Secondo le previsioni, nel 2023 la SMS sosterrà Spese Generali di -228 mila €, conseguendo nei vari settori di attività i seguenti Margini operativi lordi: Parcheggi Sterrati +123 mila €, Parcheggi Blu +121 mila €, Verde +38 mila €, Spiagge Libere +8 mila €, Settore Pulizie +4 mila €, Farmacie +2 mila €.

Proprio questi dati economici dei vari settori indicano la necessità di riconsiderare gli importi dei contratti a rilevanza economica come verde e pulizie, in cui preso atto delle necessità della cittadinanza in merito soprattutto alla manutenzione del verde e che dovranno tuttavia essere congrui dai competenti settori comunali, portando così a compimento quanto prima il processo avviato dal Consiglio comunale già da dicembre scorso.

Il risultato al 30 giugno (-230 mila euro) è dovuto a invece in gran parte al metodo di calcolo adottato dalla Società che inizia a conteggiare i Costi di tutto l’anno da gennaio, ancor prima di incassare i Relativi ricavi, prevalentemente legati ai parcheggi BLU e quindi concentrati tutti nel secondo semestre.

I fatti aziendali rilevanti registrati dal bilancio del primo semestre riguardano la riduzione degli ausiliari del traffico (2 unità in meno a luglio agosto e 4 unità nel resto del periodo estivo), l’attività di sorveglianza ai parcheggi del Castello non più richiesta da Lazio Crea, la riduzione del numero dei parcometri a 48 unità, mentre continuerà l’estensione del servizio del verde.”