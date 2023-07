Cerveteri, FDI: “Grazie ad un contributo statale finanziati lavori per 50 mila euro” –

Cerveteri, FDI: “Grazie ad un contributo statale finanziati lavori per 50 mila euro”

Cerveteri, grazie ad un contributo statale, sono stati finanziati alcuni lavori per la manutenzione straordinaria pari a circa Euro 50.000.

I lavori di imminente avvio interesseranno:

La scalinata di Via dei Bastioni (belvedere) per la sostituzione di lastre di marmo ecc., le banchine stradali di Viale Manzoni per zappatura e scerbatura aiuole, nuova segnaletica, posa in opera bitume ecc. e la sistemazione di Piazza Dei Tarquini con la rimozione e rifacimento della pavimentazione, cigli in marmo, panchine, posa in opera di telo antiradici ecc.

Quest’ultima, teatro di diverse cadute da parte dei fruitori era stata attenzionata al Governo cittadino anche con una mozione promossa dal consigliere di FDI Luigino Bucchi, sottoscritta e condivisa anche dai consiglieri: Salvatore Orsomando, Lamberto Ramazzotti, Giovanni Moscherini e Emanuele Vecchiotti. Ci auguriamo che i lavori in procinto di esecuzione siano l’inizio di una stagione di manutenzioni urgenti e non più rinviabili su tutto il territorio con particolare attenzione alla viabilità ormai disastrata in tutte le frazioni dove si è rapidi solo a tagliare servizi, vedi scuola primaria a Borgo San Martino, come più volte dibattuto in aula consiliare.

La viabilità è ormai ridotta ad un colabrodo su tutto il territorio e il tempo dello scarica barile tra Enti non può essere una giustificazione per nessun gestore della cosa pubblica. I cittadini attendono risposte e una programmazione certa e puntuale per la soluzione del problema portato, come già detto, più volte all’attenzione del Governo del Sindaco Gubetti ma rimasto sempre lettera morta.

Cosi in una nota il consigliere comunale Luigino Bucchi Capo Gruppo FDI.