Condividi Pin 4 Condivisioni

In dettaglio

Ladispoli, il 23 febbraio nuova giornata per la raccolta sangue – Domenica 23 febbraio, dalle ore 7 alle ore 11, in Via Vilnius 5 a Ladispoli, raccolta del sangue presso l’AVIS comunale.

Ladispoli, il 23 febbraio nuova giornata per la raccolta sangue