Il 22 dicembre si terrà l’ inaugurazione del nuovo campanile della chiesa Santa Maria del Rosario, la chiesa del centro storico di Ladispoli. Durante la cerimonia ci sarà il divieto di transito in via Duca degli Abruzzi, tra via Trento e via Flavia. Il progetto, finanziato grazie all’8 per mille della Chiesa Cattolica e alle donazioni di fedeli e istituzioni, ha previsto un restyling completo del campanile danneggiato dalle intemperie. Il costo dell’opera, circa un milione di euro, è stato sostenuto anche dalla Conferenza Episcopale e dalla Curia di Porto e Santa Rufina.