A Case Grifoni, è stata svelata la targa della Sala della Musica, luogo in cui il meraviglioso Gruppo Bandistico Cerite ogni settimana si riunisce per le prove

Pochi minuti fa, a Case Grifoni, è stata svelata la targa della Sala della Musica, luogo in cui il meraviglioso Gruppo Bandistico Cerite ogni settimana si riunisce per le prove. La sala è stata dedicata al Maestro Vincenzo Pomparelli, colui che subito dopo la seconda Guerra Mondiale, con caparbietà e grande amore per la musica si impegnò per dare vita ad un nuovo movimento artistico della città di Cerveteri, gettando di fatto le basi per quello che oggi è il Gruppo Bandistico Cerite.

Tanti dei musicisti del Gruppo Bandistico Cerite, tra cui proprio il Maestro Augusto Travagliati, hanno iniziato a suonare proprio con lui.

Come sempre, Evviva la musica, evviva il nostro Gruppo Bandistico Cerite!