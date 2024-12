Ladispoli, 8 diecmbre al PalaSorbo la Dinamo Ladispoli vs il BKL

Domenica 8 dicembre alle 18:30 palla a due al PalaSorbo di Ladispoli tra la Dinamo Ladispoli e il BKL

Certo non e’ il derby che tutti si auguravamo, quello tra due squadre in lotta per il vertice, o quello con almeno una squadra al vertice , non e’ nemmeno un derby “convenzionale” (teoricamente da calendario ufficiale la Sanitaria2021 Dinamo Ladispoli giochera’ contro il BKL Basket Ladispoli, ma praticamente la squadra e’ quella della RIM Basket Cerveteri), ma alla fine un derby e’ un derby e poco importa se sia “cittadino” o “stracittadino”, tra primi o ultimi in classifica… come sempre, piu’ di sempre e piu che mai, chi vincera’ festeggera’ e chi perde spieghera’….

Domenica 8 Dicembre quindi alle 18:30 palla a due al PalaSorbo di Via delle Primule a Ladispoli tra la Dinamo Ladispoli e il BKL per una partita che varra’ doppio rispetto alle altre, inutile negarlo, e che in casa Dinamo ci si augura possa essere il trampolino di lancio verso un girone di ritorno certamente migliore di quello di andata, cosi misero in termini di vittorie.

“Non ci nascondiamo, abbiamo fatto molta piu’ fatica del previsto” ammette il Presidente Luigi Fois “e i due punti in classifica con i quali rischiamo di finire il girone di andata sono li a sentenziarlo, anche se poi riesaminando con lucidita’ il nostro percorso ad oggi si puo’ dire di aver veramente sbagliato una sola partita, quella contro UISP XVIII; in tutte le altre la squadra ha si fatto degli errori, ma e’ sempre arrivata a giocarsela sino agli ultimissimi minuti, mancando poi di lucidita’ ed esperienza, ma senza mai arrendersi, provandoci fino alla fine. Ed e’ questo che conta, nell’immediato e in prospettiva futura, a breve e medio termine; stiamo provando a compiere una vera e propria operazione di “ingegneria genetica” ma il DNA Dinamo sara’ presto patrimonio di tutti i nostri nuovi atleti, perche’ e’ questo che si aspettano e vogliono vedere i nostri tifosi, al di la’ del risultato in se’ per se’, in campo deve andarci chi si butta per terra, chi lotta, chi aiuta e ringrazia i compagni, gente che onora la maglia, fino alla fine”.

“Il progetto iniziato quest’anno va visto in prospettiva futura, 2 o 3 anni” dichiara il DS Andrea Ciprigno“questi sono i ragazzi con i quali stiamo aprendo un ciclo e sui quali poco alla volta innesteremo i nostri under. Rimaniamo ovviamente aperti per cogliere opportunita’ reali in grado di rinforzare la squadra nell’immediato, ma ne deve veramente valere la pena e comunque devono essere giocatori in linea con i profili che abbiamo gia’ scelto questa estate: giovani, bravi (e non solo cestisticamente parlando), disponibili e motivati a crescere, ambiziosi quanto basta. Abbiamo fatto qualche errore di valutazione, ma ora la situazione e’ chiara, sappiamo esattamente cosa ci manca, e questo e’ di per se’ un ottimo punto di partenza”.

Coach Carlo Acconciamessa in settimana ha potuto lavorare solo a ranghi ridotti per influenze e impegni lavorativi di qualcuno, ma e’ comunque positivo : “Se riusciremo a bissare la prestazione di domenica scorsa contro la Luiss sono certo che riusciremo a far contenti i nostri tifosi; spero di avere tutti giocatori a disposizione perche’ sinceramente, al di la’ di quello che sara’ il risultato, quello che ora piu’ mi interessa e avere conferme sui nostri meccanismi di gioco, voglio vedere se i ragazzi hanno finalmente compreso e assimilato quello che mi aspetto da ognuno di loro, al di la’ dei punti, della valutazione o di qualsiasi altra statistica”.