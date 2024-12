Centro storico della città ancora più suggestivo e affascinante

Fiumicino, accese le luminarie natalizie

La magia del Natale ha avvolto il cuore di Fiumicino con l’accensione delle luminarie natalizie, che hanno reso il centro storico della città ancora più suggestivo e affascinante. Un evento che ha coinvolto molti cittadini, nonostante la pioggia, felici di partecipare alla cerimonia che ha dato il via alle festività.

Quest’anno le luminarie si sono arricchite di numerosi soggetti natalizi: Babbo Natale, un grande scoiattolo, un simpatico pinguino, una carrozza, una maestosa jeep e una casetta natalizia con tanto di elfi, che hanno decorato la via principale di Fiumicino, regalando un’atmosfera fiabesca a grandi e piccini.

La cerimonia si è svolta nel Borgo Valadier, dove il Sindaco Mario Baccini, insieme all’Assessore alla Cultura Federica Poggio, al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il Vice SIndaco, Giovanna Onorati ed a tutta l’amministrazione comunale, ha dato il via all’accensione, con il tradizionale conto alla rovescia. Un momento emozionante che ha visto migliaia di lucine accendersi simultaneamente, creando un’atmosfera calda e accogliente.

La facciata degli uffici comunali di Piazza Grassi è stata decorata dalla proiezione con la scritta “Merry Christmas” e “Buone Feste”, un augurio speciale per tutta la città.

“La tradizionale accensione delle luminarie natalizie è un segno di speranza e di allegria. Vedere Fiumicino pervasa dalla magia del Natale è una gioia per tutti noi e siamo certi che questa atmosfera regalerà un sorriso ai cittadini e ai tanti turisti che sempre più numerosi fanno visita alla nostra città. – ha dichiarato l’Assessore Federica Poggio. – Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. La festa continuerà nelle prossime settimane con eventi e attività natalizie in tutta il territorio. La città di Fiumicino è un luogo perfetto per vivere la magia del Natale.”