Ladispoli: il 15 maggio in Biblioteca presentazione del libro “Mille volte la prima volta”, di Francesca Reboa –

Dalla Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 15 maggio alle ore 16:15 la Biblioteca è lieta di ospitare Francesca Reboa per la presentazione del libro “Mille volte la prima volta”, edito nel 2024 da Pathos Edizioni.

Conosciuta già un anno fa in occasione della presentazione di “Chi sei veramente” (Pathos Edizioni, 2023), l’autrice torna per farci conoscere la sua ultima opera. “Mille volte la prima volta” narra le vicende di Valeria, una psicologa con una vita gratificante, due figli adorabili e un ex marito. La sua esistenza ordinata e metodica verrà stravolta dal ritorno del suo primo amore, Alessandro, con cui si troverà a vivere altre “mille prime volte”, dal perdere l’equilibrio e l’armonia conquistati in anni di autoanalisi e costruzione del sé, al ritrovarsi coinvolta in una pericolosa vicenda, nel pieno del conflitto siriano nell’estate del 2014, in qualità di spettatrice impotente. Lei e il suo compagno verranno irrimediabilmente cambiati dalle vicissitudini che affronteranno e dalla rinnovata conoscenza l’uno dell’altro.

Il romanzo tocca il delicato argomento della condizione della donna, sia in un contesto di sviluppo economico e sociale, sia di guerra e povertà.



Durante la presentazione verrà data lettura di alcune parti del romanzo da parte di tre abili lettrici amiche della Biblioteca: Emma Ciceroni, Patrizia Porpora ed Antonella Di Pierro.

Modererà l’evento la professoressa Giovanna Caratelli e interverrà Maria Beatrice Cantieri, presidente dell’Associazione ScuolAmbiente.

L’evento, inserito nel Programma del Maggio dei Libri della Biblioteca di Ladispoli, si terrà in Sala Conferenze; l’autrice si intratterrà per un dibattito con il pubblico e il firmacopie.

La partecipazione è libera e gratuita e non è richiesta prenotazione.

Vi aspettiamo numerosi!