Pd Santa Marinella e Santa Severa: “Celebrato il 1° maggio, si torna a parlare di lavoro, diritti e tesseramento” –

Città, lavoro, diritti, continua il tesseramento 2025 e l’attività di promozione di iniziative sul territorio condotta dal Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa.

“L’obiettivo – spiega la Segretaria Lucia Gaglione – è quello di rafforzare la partecipazione dei cittadini in vista delle prossime sfide politiche, in particolare il prossimo referendum dell’8 e 9 giugno 2025, comprendente 5 quesiti dedicati a lavoro e cittadinanza. L’iniziativa coinvolge attivamente tutta la comunità, stimolando il dibattito e portando all’attenzione idee e proposte concrete sul futuro della città e sulle questioni sociali più importanti del nostro tempo. Per la sezione il tesseramento costituisce un tassello importante per il suo percorso di crescita, ampliando la propria base di sostenitori, mantenendo però contemporaneamente alta la qualità delle proposte rivolte al territorio. Oltre a ritenere fondamentale il relazionarsi con le altre forze politiche progressiste, l’attività del Partito, infatti, non si limita solamente all’organizzazione interna ma si estende a un confronto continuo con la cittadinanza, cercando di intercettare bisogni e idee nuove, rendendolo inclusivo, soprattutto con donne e giovani, capaci di portare il loro contributo fatto di energia e di speranza. Il tutto, inserito in una visione ancora più vasta, in coesione con gli altri circoli del comprensorio, viste le interconnessioni fra le esigenze e gli obiettivi comuni dei vari territori, in particolare con Civitavecchia. Insieme al tesseramento è possibile informarsi sui quesiti del referendum per i quali si voterà il prossimo giugno. Quattro di questi quesiti, ricordiamo, riguardano il mondo del lavoro: abrogazione dei licenziamenti illegittimi “jobs act”; revisione ed eliminazione del tetto massimo per l’indennità da licenziamento nelle piccole imprese; revisione dei contratti a termine; rimozione della responsabilità solidale negli appalti. Il quinto, invece, punta a dimezzare i tempi di residenza necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per gli stranieri maggiorenni extracomunitari, riducendoli da dieci a cinque anni. Andare a votare è necessario, se si vuole raggiungere il quorum e migliorare così i diritti di chi lavora e il diritto alla cittadinanza. Con il comitato referendario di Santa Marinella ci stiamo organizzando per promuovere nelle settimane successive alcune assemblee pubbliche, per parlare di politica e ascoltare i bisogni della gente. Le iscrizioni PD 2025 sono possibili presso la sede del Circolo “Nilde Iotti”, in Via Aurelia n.317, giovedì 8/05, dalle 15:30 alle 18:00, martedì 13/05, dalle 18:15 alle 20:15, e ai banchetti, sabato 10/05 dalle 10:00 alle 12:30 e lunedì 19/05 dalle 17:30 alle 19:30 in Via Aurelia “portici”.