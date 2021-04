Share Pin 7 Condivisioni

La denuncia dei residenti di via Claudia e zone limitrofe

Ladispoli, i cittadini: “Scavo fermo da 15 giorni, operai scomparsi”

Ladispoli, i cittadini: “Scavo fermo da 15 giorni, operai scomparsi” –

Da due settimane quello scavo è lì, tra via Claudia e via De Gasperi. Gli operai non si vedrebbero in zona da ben 15 giorni.

A denunciare la situazione sono i residenti della zona che da settimane ormai convivono con quel “cratere” in strada, transennato ma che rende ovviamente la vita difficile ad automobilisti e residenti, in una strada peraltro riasfaltata da poco tempo.

“Noi tutti residenti della zona – spiegano – ci stiamo chiedendo che fine abbiano fatto gli operai che da 15 giorni sono scomparsi lasciando la voragine”.

“Sono diversi i casi a Ladispoli dove appena asfaltata la strada si inizia a scavare lasciando voragini tappate con un po’ di terra … stavolta si sono superati”.

(torna a baraondanews)