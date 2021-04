Share Pin 1 Condivisioni

“Invitiamo tutti i parlamentari a fare altrettanto”

Alitalia, anche i consiglieri comunali saranno presenti alla manifestazione di venerdì in Campidoglio –

Alitalia, anche i consiglieri comunali saranno presenti alla manifestazione di venerdì in Campidoglio

“Noi tutti consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione venerdì pomeriggio, dalle ore 14, saremo a manifestare in Campidoglio al fianco dei lavoratori Alitalia e delle loro famiglie”. Lo dichiarano tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione del Consiglio comunale di Fiumicino.

“Manifesteremo mentre si svolgerà il Consiglio capitolino sulla questione Alitalia, per ribadire ancora una volta – spiegano – il nostro no al ridimensionamento paventato dal Governo per la compagnia di bandiera, con drastici tagli al personale, alla flotta e a settori fondamentali della stessa e pesanti ripercussioni economiche, occupazionali e sociali per il nostro territorio”.

“Invitiamo pertanto anche tutti i parlamentari, di ogni schieramento, i rappresentanti del Municipio X e dei Comuni a noi limitrofi, a essere lì con noi al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che vedono a repentaglio il proprio futuro”.

“Dal Comune di Fiumicino – aggiungono – partiranno due pullman diretti in Campidoglio e porteremo con noi uno striscione lungo 15 metri con il logo del Comune di Fiumicino e la scritta “FIUMICINO NON SI TOCCA”.

(torna a baraondanews)