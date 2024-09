Interessate via Nino Bixio, via Salvo D’Acquisto e via Enrico Toti, nel quartiere Caerevetus

Ladispoli, Grando: “Iniziati questa mattina gli interventi di rifacimento del manto stradale” –

“Sono iniziati questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale in via Nino Bixio, via Salvo D’Acquisto e via Enrico Toti, nel quartiere Caerevetus”

A dare l’annuncio è il Sindaco Alessandro Grando.

“Nel frattempo – ha aggiunto il Sindaco – gli uffici comunali stanno predisponendo la progettazione per gli interventi successivi, che riguarderanno la sistemazione dei marciapiedi e la manutenzione della rete viaria in tutti i quartieri della città, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro nel biennio 2024/2025”.