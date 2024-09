Crisi politica a Cerveteri, salta la conferenza dei capigruppo. Piergentili attacca: “Mi rivolgo al Sindaco, stacchi la spina” –

Prosegue la crisi politica che interessa l’Amministrazione Comunale di Cerveteri. L’ultimo atto si è consumato con la conferenza dei capigruppo convocata ieri, 17 settembre 2024 successivamente andata deserta per assenza di numero legale.

«Alle 12.30 mancava il numero legale – afferma infatti il consigliere comunale Luca Piergentili – . Abbiamo atteso 30 minuti come prevede il regolamento ma niente, il numero legale non è mai tornato. Mi rivolgo al sindaco: ormai qui non c’è che staccare la spina perché non c’è futuro».

Il prossimo consiglio comunale è previsto per il 26 settembre alle 18. All’ordine del giorno il bilancio consolidato del 2023, i debiti fuori bilancio legati a sentenze, le ratifiche di giunta, le mozioni e le interrogazioni.

«Non capisco sinceramente questo atteggiamento – ha proseguito il consigliere comunale – , mancano i rappresentanti pascucciani e quelli del Pd e così l’importante riunione non si è svolta. Questa nebbia va avanti da mesi e mesi e non si risolve mentre i cittadini avrebbero bisogno di risposte su tanti temi».