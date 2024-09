Residenti stufi di troppi rifiuti: blitz anti-degrado scattato ieri mattina in località Gricciano –

Blitz anti-degrado scattato ieri mattina in località Gricciano.

«Abbiamo ripulito un tratto di via della Necropoli fino a via di Gricciano – racconta Patrizio, residente – rimuovendo dalla strada tanta immondizia e sacchetti vari. Abbiamo deciso di fare la nostra parte pulendo le zone dove abitiamo, lo abbiamo fatto volontariamente perché abbiamo a cuore le sorti di questa città. Successivamente abbiamo segnalato alle guardie ecozoofile il sito dove si trovato tutti i rifiuti raccolti per la successiva bonifica».

Spetterà ora ai volontari di Fareambiente Cerveteri, insieme e soprattutto alla Polizia locale, andare alla ricerca dei responsabili.