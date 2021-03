Share Pin 6 Condivisioni

Al via anche il rifacimento di alcune arterie stradali della frazione grazie all’intervento della ditta che si sta occupando della realizzazione del palazzetto dello sport

Ladispoli, Grando: «Contiamo entro aprile di avviare le procedure per la costituzione del consorzio dei lottisti di Olmetto» –

«Contiamo entro il mese di aprile di avviare le procedure per la costituzione del consorzio dei lottisti di Olmetto». A dirlo, in una trasmissione web, è stato il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

Ladispoli, Grando: «Contiamo entro aprile di avviare le procedure per la costituzione del consorzio dei lottisti di Olmetto»

«Stiamo aggiornando l’anagrafica dei proprietari per mandare loro l’invito alla costituzione del consorzio e quindi entrare nel vivo del progetto di cui si parla da oltre 30 anni».

E il primo cittadino ha puntato i riflettori anche sui motivi che ad oggi non hanno portato alla costituzione del consorzio così da avviare le opere di urbanizzazione in una zona che, come ricordato da alcuni lottisti proprio nei giorni scorsi, necessita di interventi non solo per il rifacimento delle strade, oggi delle vere e proprie groviere, o dell’illuminazione pubblica, in molti punti quasi del tutto assente e che costringe i proprietari delle abitazioni della zona a munirsi di torcia a pile per poter fare anche pochi passi per evitare di incorrere in pericoli come ad esempio inciampare rovinosamente in qualche buca o addirittura non essere visto dalle auto in transito.

E a proposito del rifacimento delle strade, nei giorni scorsi in zona si è svolto un sopralluogo da parte del neo delegato alla sicurezza e dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ladispoli insieme ad alcuni lottisti, che ha portato alla possibilità di procedere con la sistemazione di alcune arterie stradali grazie all’intervento di una ditta privata, la stessa che si sta occupando della realizzazione del palazzetto dello sport in via delle primule.

«Siamo davanti a dei terreni privati – ha detto Grando – e questo rende la situazione complicata perché le strade non sono state cedute al Comune e quindi il Comune non può intervenire con i soldi pubblici altrimenti rischieremmo di incorrere in un danno erariale».

E così, in attesa della costituzione del consorzio, il primo cittadino ha chiesto alla ditta che si sta occupando del palazzetto dello sport «di intervenire come potevano.

Qualche giorno fa si è svolto un sopralluogo sul posto dove hanno preso visione dello stato dei luoghi per capire come intervenire e che materiali utilizzare».