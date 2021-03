Share Pin 65 Condivisioni

Il piccolo era all’interno di un tombino profondo 2 metri circa.

Cagnolino dentro un tombino, salvato dai vigili del fuoco di Cerveteri

Era caduto dentro a un tombino profondo circa 2 metri. Storia a lieto fine per un cucciolo di cane.

Questa mattina intorno alle 9.30 la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra 26 A del distaccamento di Cerveteri in via Borriana a Fosso Pietroso per il recupero del piccolo amico a quattro zampe.

Una volta recuperato l’animale, è stato riconsegnato alla proprietaria in buone condizioni

