I cittadini, tramite amministratori di condominio, hanno oggi sollevato alla Capitaneria di Porto problematica analoga nella zona di Via Roma, come in Via Arenile di Torre Flavia, Via Fregene e Via Ugo Foscolo

Ladispoli, fogne intasate. Problemi in altre zone della città – L’argomento venne già affrontato nella giornata di ieri, con l’intervento per sopralluogo di Capitaneria di Porto e Flavia Servizi in risposta alla segnalazione di alcuni residenti di un problema di odori nauseanti provenienti dalla fogne di Via del Mare a Ladispoli. La causa un possibile “guasto” derivato da intasamento. Il rimedio momentaneo rappresentato un’operazione spurgo; programmato per i prossimi giorni un sopralluogo più approfondito.

Oggi, attraverso delle email-PEC indirizzate a molti ed anche alla stessa capitaneria, alcuni amministratori di condominio, sollecitati da cittadini inquilini, sono tornati a sollevare il problema a Ladispoli per una situazione analoga manifestatasi nella zona di Via Roma, come in Via Arenile di Torre Flavia, Via Fregene e Via Ugo Foscolo.

Una situazione dunque, vista la vastità interessata, che necessita di adeguato intervento risolutivo da parte delle istituzioni, sia per il fatto di trovarsi in periodo estivo, caratterizzato da alte temperature, sia ed i particolare per ragioni di igiene e salute pubblica.