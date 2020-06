Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi

Ladispoli, concluso il concorso per assistenti sociali – Concluso il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato part-time al 50% (18 ore settimanali) di assistente sociale, categoria D, posizione economica D/1.

Per visionare il verbale n. 10 del 23 giugno 2020 con la graduatoria provvisoria e l’allegato A (elenco domande orali) https://www.comunediladispoli.it/-assistenti-sociali-concluso-il-concorso/notizia