Attivisti M5S Civitavecchia: “Anche su Sant’Agostino da Tedesco solo proclami a vuoto”

Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota degli attivisti M5S di Civitavecchia. “E’ passato un anno, ed indovinate cosa è successo? Nulla!”

Attivisti M5S: “Anche su Sant’Agostino da Tedesco solo proclami a vuoto” – Tedesco tuona contro Giulivi: “sto con i civitavecchiesi, serve buonsenso”. Questo recitava un articolo di un noto quotidiano telematico il 15 luglio 2019. L’articolo faceva riferimento ad una raffica di multe, elevate dalla Polizia Locale di Tarquinia, poco tempo dopo l’introduzione di diversi stalli di sosta a pagamento in zona Sant’Agostino. “Sicuramente serve una riqualificazione, non la repressione”, affermava ancora Tedesco.

E’ passato un anno, ed indovinate cosa è successo? Nulla! Come sempre ai pomposi proclami del Sindaco Tedesco, non è cambiato assolutamente nulla. Nessuna riqualificazione, nessun ripensamento, nessun dialogo…nulla di nulla.

I parcheggi blu sono rimasti al loro posto, di riqualificazione nell’arco di un anno non se ne è vista neanche l’ombra ed i due sindaci della Lega è evidente che non collaborino fra loro. A rimetterci, come al solito, sono i civitavecchiesi. Domenica si è registrata l’ennesima domenica di ordinaria follia, fra traffico impazzito e nessuno a vigilare. Fortuna vuole che nessuno si sia sentito male o i mezzi di soccorso sarebbero rimasti imbottigliati anche loro nel traffico.

Da Tedesco ci aspettiamo meno chiacchiere sui giornali e più risultati da ottenere sui tavoli istituzionali.