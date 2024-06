Ladispoli: Flaminia Arigoni presenta sabato a il suo romanzo

Flaminia Arigoni presenta sabato a Ladispoli il suo romanzo . Presso la libreria Mondatori l’autrice ci porta alla scoperta della sua ultima fatica

Il 15 luglio verrà presentato il nuovo romanzo di Flaminia Arigoni, in arte Diamante Indaco. La presentazione avrà vita presso la libreria Mondadori di Ladispoli, Viale Italia.

In questo viaggio che la scrittrice sostiene non aver mai una fine, sarà presente la scuola di musica I.e.e.m RIEVOLUZIONE Musicale , I viaggi che Alice sta per affrontare partono da una dimensione lontana, il ventre dell’universo, ovvero la quinta dimensione; da questa dimensione onirica, Diamante Indaco osserva la sua protagonista, Alice, arrivare per cause misteriose verso la terra umana, posizionata secondo l’autrice nella seconda dimensione. In questo romanzo di natura gotica e fantasy, saremo poi scaraventati verso una realtà umana piena di avventure, purezza ed impurezza segnano con duro carattere i dolci lineamenti della parte più umana di Alice. Per poter solcare le righe di Diamante Indaco, bisognerà oltremodo scarnare da se stessi ogni più impercettibile pregiudizio. La rivoluzione diviene nell’essere piuttosto che nell’apparire se la ricerca costante di Alice sarà dunque l’elemento dell’amore vale la pena chiedersi quale sia il finale di questo breve ed intenso romanzo con il quale l’autrice sceglie di aprire un sipario verso i confini del mondo