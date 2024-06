Anguillara Sabazia, intervento straordinario di Andrea Lunerti alle prese con un nido di Vespula Germanica

Un nido nel vano dell’impianto elettrico, l’intervento tempestivo di Andrea Lunerti

Pericolo scampato per un ragazzo di Anguillara Sabazia (Roma),un nido di Vespula Germanica si nascondeva nell sua camera al secondo piano della villetta, nel vano dell’impianto elettrico aperto incautamente e per fortuna richiuso in tempo dal ragazzo.

A richiedere il nostro intervento è stata la mamma,preoccupata dopo aver sigillato le fessure con il nastro adesivo.

La Vespula Germanica è uno degli insetti pungenti più combattivi che abbiamo in Italia,terrore dei contadini e dei trattoristi è solito nidificare sotto terra e non esita ad attaccare brutalmente in massa ogni eventuale disturbatore con conseguenze immaginabili.

Il nido per fortuna non era di dimensioni preoccupanti ma probabilmente in breve tempo lo sarebbe diventato.