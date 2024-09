Ladispoli, donna aggredita a martellate. E’ grave

Fermato dalla polizia l’aggressore

Questa mattina una grave fatto di violenza domestica ha svegliato la cittadina di Ladispoli. Una donna cubana, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata ferita in modo grave con un martello dal marito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di via Vilnius, coordinati dal dirigente De Angelis, che hanno fermato l’uomo che non ha opposto resistenza. La donna è stata invece trasportata in codice rosso al San Camillo: è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto il magistrato.

Indaga la polizia.