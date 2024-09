Mobilità Erasmus Plus”We Will Succeed Together“, l’Istituto Comprensivo Cena incontrano la Turchia e la Svezia per implementare l’offerta formativa

Questo anno scolastico si apre con la mobilità del progetto Erasmus “We Will Succeed Together” per un gruppo di quattro dei docenti dell’I.C Cena che hanno incontrato in Turchia i loro colleghi svedesi e turchi allo scopo di implementare l’offerta formativa dell’Istituto Cena. Il progetto si pone l’obiettivo di sperimentare nuove metodologie e strategie che favoriscano l’inclusione di tutti gli alunni. Il gruppo di lavoro ha partecipato a varie tipologie di workshops che avranno, quindi, una ricaduta sulla qualità dell’insegnamento.

Attraverso il confronto con altre realtà internazionali i docenti inoltre hanno condiviso esperienze didattiche allo scopo di diffondere buone pratiche nelle proprie scuole. L’auspicio è di poter intraprendere nuovi percorsi che possano continuare ad arricchire culturalmente e umanamente docenti e alunni.