Una Chelydra serpentina, conosciuta come tartaruga azzannatrice, è stata trovata smarrita sul litorale di Cerveteri, suscitando sorpresa e preoccupazione tra i cittadini. Le Guardie Ecozzofile di Fareambiente Cerveteri hanno subito chiarito la situazione in un post sui social, spiegando che si tratta di un esemplare originario del Nord America, probabilmente abbandonato da chi lo aveva illegalmente detenuto in cattività. Questa specie, vietata in Italia perché considerata pericolosa, è sempre più presente nel nostro paese, con il rischio che si riproduca e diventi invasiva poiché molto vorace e priva di predatori naturali nei nostri habitat. L’animale, noto per il suo temperamento aggressivo, è stato recuperato e affidato al Reparto Biodiversità dei Carabinieri Forestali di Fogliano per essere curato.