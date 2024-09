Domenica 29 settembre a Cerveteri torna la quinta edizione di ‘’Corri al Parco degli Angeli’’ e il terzo Memorial Biagio Tabacchini

Domenica 29 settembre a Cerveteri torna la quinta edizione di ‘’Corri al Parco degli Angeli’’ e il terzo Memorial Biagio Tabacchini, la manifestazione podistica si svolgerà sull’unica distanza di 10 km sia per gli atleti agonisti, con prima partenza alle 09.30, che per la “non competitiva” con partenza immediatamente successiva.

La manifestazione è organizzata dalla ASD Podistica Alsium di Ladispoli oltre che per far passare una giornata di puro sport anche per promuovere una bella realtà del nostro territorio – il Parco degli Angeli – dove l’impegno di tanta gente è rivolto a ragazzi meno fortunati per le cui attività saranno interamente destinati i proventi dell’iniziativa.

Il Parco degli Angeli vuole essere un punto di riferimento per coloro che vivono il problema dell’handicap, senza preclusioni per nessuno, stimolando chi lo vive in silenzio ad uscire dall’isolamento e a coalizzarsi per poter così raggiungere obiettivi sempre più importanti per assicurare un futuro migliore a chi necessita di essere aiutato in ogni attività quotidiana