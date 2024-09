La 45enne è stata trasportata all’Aurelia Hospital, mentre la conducente si è data alla fuga. E’ stata poi rintracciata dalla Polizia locale di Ladispoli

Una 45enne è rimasta ferita alla testa in un incidente a seguito di un tamponamento, quando una terza auto l’ha investita. La donna è stata trasportata all’Aurelia Hospital, come riporta Civonline, mentre la conducente della Hyundai, una 46enne cubana, è fuggita senza prestare soccorso. Poco dopo, è stata rintracciata e denunciata dalla Polizia locale di Ladispoli per lesioni e omissione di soccorso. La sua patente, assicurazione e revisione erano scadute, portando al sequestro del veicolo e a una multa.