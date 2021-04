Share Pin 5 Condivisioni

Dalle 7 alle 14 intervento di manutenzione programmato sulle condutture di zona

Possibili disagi idrici domani dalle 7 alle 14 nelle zone del centro città.

La Flavia Servizi rende infatti noto che nelle zone comprese tra la stazione ferroviaria e via Ancona e tra via Flavia e via Trapani, potrebbe esserci un calo della pressione idrica a causa di un intervento di manutenzione programmato sulle condutture di zona.

