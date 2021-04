Share Pin 0 Condivisioni

Oltre alle riaperture si lavora sul “pass” sanitario

Prolungato fino al 31 luglio lo stato di emergenza: restano i colori per l’estate

L’estate dei viaggi, degli aperitivi fuori, dopo esser tornati da una giornata sulla spiaggia non ci sarà … o almeno non come la conosciamo.

Per capire se e come ci si potrà muovere, anche all’interno del proprio Comune, sarà necessario aspettare di settimana in settimana proprio come accaduto durante tutto l’anno, le decisioni che verranno prese di volta in volta il venerdì con i decreti che stabiliranno di volta in volta il colore delle singole Regioni.

Il Governo ha infatti deciso di prolungare fino al 31 luglio lo stato di emergenza.

E sempre dal Governo si sta lavorando sui protocolli che decideranno le riaperture e il “pass” sanitario che permetterà a chi ha effettuato il vaccino (con due dosi) chi ha un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o chi può certificare di aver avuto il covid negli ultimi 6 mesi, di poter raggiungere anche le Regioni rosse o arancioni.

I pass serviranno anche ad accedere a grandi eventi come concerti e partite di calcio.

Si lavora anche al via libera del ministero della Salute ai tamponi salivari e ai kit fai-da-te che permetteranno in autonomia di effettuare i test.

