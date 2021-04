Santa Marinella: il dottor Enrico La Rosa entra nella Lega

Share Pin 1 Condivisioni

Roberta Felici: “Con il suo ingresso la squadra acquista competenze e preparazione, un grande valore aggiunto per il nostro gruppo”

Il dottor Enrico La Rosa entra a far parte della Lega Santa Marinella Santa Severa.

“Con immenso piacere e orgoglio, anche a nome del vice coordinatore Luca Tassarotti e del consigliere Massimiliano Calvo – ha detto Roberta Felci – do il benvenuto nel nostro direttivo all’amico Enrico”.

“Con il suo ingresso la squadra acquista competenze e preparazione, un grande valore aggiunto per il nostro gruppo”.

“Sono felice della fiducia e dell’accoglienza mostratami da tutto il direttivo della Lega Santa Marinella – ha aggiunto Enrico La Rosa – in un momento come questo, credo sia fondamentale portare il proprio contributo, piccolo o grande che sia, per il bene della nostra amata città”.

