Ardita, Cavaliere e De Carolis hanno incontrato il consigliere regionale Righini

Ladispoli, “delegazione di FdI in regione per lo sviluppo della città”

Ieri mattina il Presidente onorario di Fratelli d’Italia Ladispoli Domenico De Carolis e i due Consiglieri Comunali: Giovanni Ardita e Raffaele Cavaliere del Circolo “G. Almirante” di Ladispoli, si sono recati alla Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio per incontrare il Consigliere On. Giancarlo Righini, che venerdì, 10.7.20, prot. nr. 11077, aveva presentato una mozione per la realizzazione di un ospedale nel territorio del Distretto 2 (Ladispoli-Cerveteri) della ASL RM 4, per ringraziarlo per la sua tempestiva azione in favore del ns territorio ma anche per programmare altre iniziative importanti per lo sviluppo del territorio.

L’incontro è servito per programmare gli ulteriori passi da fare per realizzare dei posti di lavoro a Ladispoli, nel settore del

turismo valorizzando anche la Scuola Alberghiera di Ladispoli, e creare quelle connessioni con l’Unione Europea necessarie per avviare una serie di operazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio/economiche di Ladispoli. A settembre, insieme, si organizzeranno una serie di eventi per attivare “le strade per l’Europa” un progetto operativo messo a disposizione dall’On.

Nicola Procaccini – Europarlamentare FdI; azioni concrete a sostegno dell’agricoltura e del turismo saranno studiate e avviate le procedure per poter dare delle risposte concrete agli operatori dei settori economici.

Così, la mattina lo scrivente l’ha trascorsa per programmare iniziative per il territorio e il pomeriggio l’ho speso con una visita all’Ospedale Gemelli di Roma dove era ricoverato il dr Alberto Del Bene deceduto questa notte. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori sanitari del reparto per l’ottima assistenza fornita al mio carissimo amico.

Il dr Alberto Del Bene è stato per molti un vero amico, un aiuto per risolvere moltissimi problemi burocratici, un vero punto di riferimento a Ladispoli. Le condoglianze più sincere vanno alla famiglia, ma anche alla Città di Ladispoli che perde uno dei suoi cittadini più illustri, più santo.

Così la ruota della Vita ci insegna che il Mondo continua a girare, anche quando un grande uomo se ne va il progresso non può essere fermato! Così tutti gli altri, credetemi sono tantissimi i beneficiari che hanno ricevuto sostegni concreti da parte di Alberto, devono cogliere la sua eredità, farne tesoro ed operare imitando l’esempio che il dr Alberto del Bene ha dato; grazie di essere esistito, grazie per essere stato il tuo amico e grazie a nome delle migliaia di persone che hai aiutato.

Raffaele Cavaliere