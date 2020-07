Condividi Pin 9 Condivisioni

Il Sindaco Pascucci si complimenta con Renato Bisegni e tutti i volontari

Cerveteri, la Protezione Civile si aggiudica 6.700 euro dalla Regione Lazio

Gruppo Comunale di Protezione Civile eccellenza non solo in azione ma anche sul campo burocratico e amministrativo. Il servizio coordinato dal Funzionario Comunale Renato Bisegni, si è infatti aggiudicato un contributo regionale di 6.700 euro relativo la Campagna AIB – Antincendio Boschivo per l’anno 2020.

“Mi complimento con il nostro Funzionario Renato Bisegni, sempre più colonna portante dell’attività del Gruppo di Protezione Civile di Cerveteri – ha detto il Sindaco Alessio Pascucci – grazie al suo ottimo lavoro siamo riusciti ad aggiudicarsi questo importante contributo, che supera di quasi 2mila euro i fondi ottenuti lo scorso anno, quando dalla Regione ne prendemmo 5mila. Saranno utilizzati per l’acquisto di tutta quella attrezzatura necessaria per fronteggiare gli incendi che soprattutto in estate si propagano nel territorio e nelle zone di campagna, dunque caschi, divise, stivali e guanti ad hoc per questo tipo di emergenze.

A Renato e a tutti i volontari, sempre presenti, quotidianamente nella vita della città, il mio ringraziamento per tutto ciò che sempre svolgono per Cerveteri e i suoi cittadini”.