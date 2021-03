Share Pin 3 Condivisioni

Ladispoli, convocato per oggi il consiglio comunale

Questa sera alle ore 21:00 (in seconda convocazione per il giorno 17/03/2021 alle ore 21:00) presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone è convocata la massima assise comunale che si terrà presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo, per discutere i seguenti argomenti:

1 SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ANTONIO PIZZUTI PICCOLI CON IL CONSIGLIERE GENNARO MARTELLO

2 MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

3 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF – CONFERMA ALIQUOTA UNICA PER L’ANNO 2021

4 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2021 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

5 PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L’ANNO 2021.