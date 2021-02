Share Pin 6 Condivisioni

I sei artisti hanno terminato la realizzazione delle loro opere nell’area giochi. Ora bisogna passare la vernice protettiva

Niente più color cemento e disegni e scritte degradanti, ma solo tanto colore e allegria. Le panchine di piazza Domitilla hanno ripreso forma e vita.

Ladispoli: chiamata “alle armi” dei cittadini per completare le panchine di piazza Domitilla

L’idea era partita dal sindaco di Ladispoli Alessandro Grando che aveva così coinvolto l’associazione Nuova Luce che si occupa del progetto “Ladispoli Città dell’Arte – Monumento a Cielo Aperto”, ideato dal consigliere FdI Raffaele Cavaliere.

E così sei artisti locali (tra Ladispoli e Cerveteri) hanno dato libero sfogo alla loro fantasia. Forme e colori, la parola d’ordine, per poter restituire allegria a un posto frequentato in particolar modo dai più piccini.

Il lavoro ora è quasi terminato. Le piccole opere d’arte a cielo aperto sono state realizzate. Ora bisogna passare la vernice protettiva e proprio come fatto per la staccionata realizzata nell’area giochi di via Ancona, la palla passa ai cittadini.

Appuntamento domani dalle 10 alle 12.30 per divertirsi tutti insieme e in sicurezza, per rendere sempre più bella la città.

