Antonelli: “Rappresenta uno strumento concreto per cercare di contrastare il drammatico problema dell’usura”

Fiumicino: audizione con il responsabile dello sportello antiusura intercomunale

“Nell’ultima seduta della Commissione da me presieduta si è svolta un’audizione con il presidente dello sportello intercomunale antiusura Massimo Morais, alla presenza anche dell’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli e della delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi.

“Si tratta di un servizio – prosegue – che offre informazione, orientamento, assistenza e prestazione di garanzia per quanti si trovano in condizioni di sovra indebitamento affinché tale condizione non trascini la persona verso l’usura”.

“Lo Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento – aggiunge l’assessore Erica Antonelli – rappresenta uno strumento concreto per cercare di contrastare il drammatico problema dell’usura, soprattutto in un momento così difficile, di crisi economica per le aziende, ma non solo. Si tratta infatti di un fenomeno che colpisce sia le attività produttive che le famiglie, i singoli”.

“Pertanto mi sono già coordinata con l’assessora al sociale, Alessandra Colonna, per portare avanti insieme queste tematiche, con l’impegno di lavorare ad un punto di ascolto comunale”.

“La lotta all’usura e all’illegalità – ha dichiarato la delegata Arcangela Galluzzo – sono prioritarie per questa Amministrazione. E strumenti come lo sportello intercomunale offrono servizi di assistenza e ascolto preziosi e utili alla cittadinanza in difficoltà”.

“Lo sportello antiusura sarà, inoltre, un luogo in cui avere informazioni e consulenza per attivare strumenti di contrasto e di supporto, in un momento in cui le richieste di sostegno sono aumentate in modo esponenziale”.

Lo sportello è facilmente consultabile: sul sito del Comune di Fiumicino, sotto la voce “Elenco sito tematici”, è attivo un link per raggiungere la pagina web ad esso dedicata.

Si può inoltre chiamare il numero verde 800-650016 o scrivere una mail o una pec a [email protected] e [email protected]

