Nuovo appuntamento con la rubrica di Ileana Speziale, ‘Come praticare la resilienza’

Apri la mente poi tutto il resto… verrà da se!

Esiste una parola per descrivere tutte quelle che per un motivo o per un altro “non si possono pronunciare”, è tabù.

Le più note enciclopedie italiane, a tal riguardo, spiegano la parola Tabù come “una forte proibizione (o interdizione), relativa ad una certa area di comportamenti e consuetudini, dichiarata “sacra e proibita”, appunto.

Ad esempio, si tratta di quella tendenza ad evitare certe locuzioni e specifici argomenti per via delle più svariate motivazioni: ma fino a che punto la nostra mente tollera questi freni imposti consapevolmente e/o inconsapevolmente dalla società che ci circonda?

Pur sempre rispettando il sacro principio della libera interpretazione di ogni lettore, grazie alla rubrica “come praticare la resilienza” cercherò di rompere quegli schemi così rigidi, imposti dai Tabù, che non permettono alla mente di librarsi sulle ali della libertà, indirizzando i più ortodossi alla ricerca di nuove esperienze che la realtà circostante ci può donare se solo ci apriamo ad essa. Esperienze in grado di farci uscire dallo stallo in cui i pregiudizi, soffocando la nostra vitalità, ci tengono bloccati, incasellati, massificati,

spenti.

Una mente chiusa spegne la fiamma della vita che arde dentro di noi.

I diffusi conflitti interiori che il Maestro della psicoanalisi Sigmund Freud identificò come nevrosi ci dimostrano, infatti, che spesso reprimere la nostra energia vitale, a partire dalle limitazioni che ci imponiamo (o che ci impongono) perfino nel linguaggio, ci sottopone ad uno stress tale capace di ostacolare la nostra crescita interiore, la nostra fantasia, la nostra creatività, la nostra personalità interferendo con la nostra sfera sessuale.

Sono certa che se vi chiedessi quale sarebbe la parola che maggiormente vi crea disagio nel pronunciarla mi rispondereste… SESSO.

Senza banalizzare, visto che in psicologia c’è una netta differenza fra sesso e sessualità, vorrei solo sommessamente ricordarvi che se oggi siete qui, vivi, a leggere questo articolo e godere della vita, lo dovete a quella parolina magica, SESSO, che potrebbe, forse, crearvi un po’ di imbarazzo, ma che certo qualcuno l’ha saputa ben interpretare a vostro vantaggio!

Scherzi a parte, siamo nel 2021, il progresso galoppa e ciò nonostante siamo ancora circondati da molti uomini e donne dalla mentalità retrograda e antiquata che identificano nelle larghe vedute solo la prerogativa degli anticonformisti. Purtroppo, in una società che genera nevrosi, le frustrazioni colpiscono l’animo nobile dei “puri”, di chi non ha quella spinta necessaria per aprire la propria mente, rimanendo, così, fossilizzato e ancorato a dogmi, molte volte imposti in tenera età.

Per non cadere nella trappola dei Tabù, che genera infelicità, dobbiamo allontanarci dal giudizio fine a se stesso e restare proattivi durante tutta la nostra vita, con uno sguardo positivo rivolto al “nuovo”, al moderno, all’inesplorato. Dobbiamo essere curiosi verso la “scoperta”, andando fino in fondo in tutto ciò che facciamo senza mai fermarsi all’apparenza. Aumentando la nostra percezione del mondo ci accorgeremo di quanto siano inutili i pregiudizi e di quanto l’armonia fra esseri viventi può diffondersi solo se coesistono le singole libertà.

Più libera è la nostra mente, sgombra da preconcetti e paranoie inutili, maggiore sarà la carica vitale che ci permetterà di godere a pieno delle gioie della vita. Sfera sessuale inclusa, ovviamente! Quando ci sentiremo “imbarazzati”, “impacciati” nel vivere le nostre esperienze appelliamoci al senso dell’umorismo e con ironia e sarcasmo sono sicura che riusciremo ad affrontare anche quei momenti che, normalmente, ci farebbero sprofondare in una introversa insicurezza.

Resilienza è prendere le difficoltà della vita e trasformarle nella migliore occasione di crescita e di rivalsa! Fin dai tempi antichi gli uomini hanno dimostrato riluttanza verso l’ignoto, tranne gli intraprendenti, capitani coraggiosi affamati di conoscenza, i quali sono stati eroi che hanno cambiato il mondo. Eroi, appunto, che della paura ne hanno fatto trampolino di lancio verso nuove mete. Eroi che hanno dato una mano al prossimo e non un giudizio!

La libertà è come una mongolfiera, se vuoi farla volare devi accendere il fuoco della passione e lasciare a terra il peso dei pregiudizi. Senza dimenticare che per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte…

NON ABBIATE PAURA!

Buona vita verso i sogni ed oltre…!

di Ileana Speziale

foto: eurocali.it