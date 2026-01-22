 
CittàLadispoli

Ladispoli: Borse di Studio 2024/2025 avvio pagamenti

22 Gennaio 2026

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che la Regione Lazio ha comunicato l’avvio dei pagamenti per le borse di studio relative all’anno scolastico 2024/2025. L’importo della singola borsa di studio è di euro 192,50.

Modalità di erogazione per studenti minorenni

Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale (o chi ne fa le veci) deve recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale munito di:

  • Originale del proprio documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
  • Originale del documento di identità e del codice fiscale dello studente beneficiario.
  • Procedura: Comunicare all’operatore di voler ritirare il contributo attraverso la Carta Postepay “Borse di Studio”.
  • Tutori/Curatori: È necessario esibire allo sportello il provvedimento di nomina in copia autentica.

Modalità di erogazione per studenti maggiorenni

  • Nuovi beneficiari: Lo studente deve presentarsi in Ufficio Postale con documento d’identità e codice fiscale per richiedere la Carta Postepay “Borse di Studio”.
  • Studenti già beneficiari (annualità 2021/22, 2022/23 o 2023/24): L’accredito avverrà direttamente sulla carta già in possesso, senza necessità di recarsi presso l’ufficio postale.

Assistenza e contatti

Per segnalazioni o assistenza tecnica sugli aspetti che non riguardano l’individuazione dei beneficiari, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected].

