Ladispoli: Borse di Studio 2024/2025 avvio pagamenti

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che la Regione Lazio ha comunicato l’avvio dei pagamenti per le borse di studio relative all’anno scolastico 2024/2025. L’importo della singola borsa di studio è di euro 192,50.
Modalità di erogazione per studenti minorenni
Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale (o chi ne fa le veci) deve recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale munito di:
- Originale del proprio documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
- Originale del documento di identità e del codice fiscale dello studente beneficiario.
- Procedura: Comunicare all’operatore di voler ritirare il contributo attraverso la Carta Postepay “Borse di Studio”.
- Tutori/Curatori: È necessario esibire allo sportello il provvedimento di nomina in copia autentica.
Modalità di erogazione per studenti maggiorenni
- Nuovi beneficiari: Lo studente deve presentarsi in Ufficio Postale con documento d’identità e codice fiscale per richiedere la Carta Postepay “Borse di Studio”.
- Studenti già beneficiari (annualità 2021/22, 2022/23 o 2023/24): L’accredito avverrà direttamente sulla carta già in possesso, senza necessità di recarsi presso l’ufficio postale.
Assistenza e contatti
Per segnalazioni o assistenza tecnica sugli aspetti che non riguardano l’individuazione dei beneficiari, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected].