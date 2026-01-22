Consalvi, la protesta delle mamme: “È un’oasi felice, non spostateci al Montessori”

Alcune mamme hanno contattato la Redazione esprimendo preoccupazione per alcune informazioni secondo cui il plesso di via Consalvi sarà soggetto a chiusura. Una delle motivazioni che i genitori hanno raccolto, è che il Comune non ritiene più sostenibile la spesa di 2.000 euro mensili per l’affitto dei locali.

L’ipotesi sul tavolo, sempre secondo la ricostruzione dei genitori, sarebbe quella di trasferire i bambini e le attività al plesso Montessori. Ma la prospettiva non piace alle famiglie: “Abbiamo già tre iscrizioni per il Consalvi. Ci sono genitori che vogliono proprio quel plesso”, spiegano.

Da quello che ci hanno trasmesso i genitori, la loro contrarietà allo spostamento non è solo una questione di attaccamento ad un luogo. Le motivazioni delle loro preoccupazioni sono molto più sostanziali. E riguardano l’impatto educativo e relazionale di un eventuale spostamento. Un trasferimento che significherebbe infatti interrompere un percorso costruito nel tempo. In un contesto considerato più raccolto e sereno. “Le persone hanno scelto quel plesso perché è una piccola oasi felice”, raccontano.

Tra le motivazioni del trasferimento ci sono anche delle criticità strutturali, legate ai servizi igienici, già note all’amministrazione da numerose segnalazioni, alla necessità di avere anche un piccolo spazio per l’intimità dei bisogni educativi speciali e dalla ricognizione degli spazi disponibili, da diverso tempo e, a quanto pare, mai comunicati all’amministrazione.

Intanto la tensione cresce tra i genitori dei bambini iscritti alla Consalvi. Le mamme parlano di un passaggio che rischia di calare dall’alto, senza che le famiglie si sentano davvero coinvolte. E, sottovoce, circola una minaccia: se il Consalvi dovesse chiudere, alcune mamme si direbbero pronte a una scelta drastica: “Se non ci lasciano il Consalvi, ritireranno sicuramente i bambini da scuola”.