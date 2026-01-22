Il presidente Claudio Nardocci traccia il bilancio dell’anno: grandi manifestazioni, nuove sfide culturali e un calendario che guarda già al futuro

Pro Loco Ladispoli: un 2025 di eventi, cultura e identità –

di Marco Di Marzio

Un anno intenso, ricco di appuntamenti e di nuove scommesse vinte. A tracciare il bilancio delle attività 2025 è Claudio Nardocci, presidente della Pro Loco Ladispoli, che racconta un lavoro continuo e capillare sul territorio di Ladispoli, portato avanti in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Abbiamo fatto il solito grande lavoro – spiega Nardocci – collaborando con l’amministrazione e occupandoci dell’organizzazione dei grandi eventi cittadini, dalla Sacra del Carciofo al Summer Fest. Quest’anno abbiamo introdotto anche delle novità importanti, che visto il successo ottenuto riproporremo sicuramente in una versione ancora migliore».

Tra queste spicca il Drakkar Viking Fest, una manifestazione completamente nuova per la città. «È stata una sfida complessa, difficile da realizzare – prosegue il presidente – ma proprio per questo ci ha reso particolarmente orgogliosi. Il riscontro del pubblico è stato straordinario».

Accanto agli eventi di piazza, grande attenzione è stata riservata alla cultura. Il 25 gennaio, presso ACME Studio, si terrà la premiazione finale del concorso Il Narratore Cortese, giunto alla sua terza edizione. Nato durante il periodo del Covid come concorso video dedicato ai racconti delle città, il progetto si è evoluto nel tempo fino ad arrivare, quest’anno, alla forma del racconto scritto.

«Vogliamo incentivare soprattutto le persone più anziane, ricche di ricordi ed esperienze, a metterle su carta – sottolinea Nardocci – affinché non vadano perdute. Non siamo più abituati a scrivere, ma le storie che stanno emergendo sono meravigliose. Per questo abbiamo coinvolto anche autori di libri nella commissione esaminatrice: è un’altra grande occasione di crescita culturale per la nostra comunità».

Lo sguardo, però, è già rivolto ai prossimi mesi. Il calendario della Pro Loco prevede il ritorno della Sacra del Carciofo, le celebrazioni di San Giuseppe con la tradizionale processione, rievocazioni storiche, il Summer Fest e una nuova edizione del Simposio Etrusco, che lo scorso anno ha riscosso un successo definito “clamoroso”, arrivando anche a sfilare nella prestigiosa cornice del Castello di Santa Severa.

«A settembre torneremo proprio al Castello di Santa Severa con Pro Loco in Festa, poi ci saranno il presepe, il Capodanno e le iniziative natalizie – conclude il presidente –. Non ci fermiamo mai: è il nostro modo di restare sempre in forma e di continuare a lavorare per Ladispoli».

Un impegno costante che conferma la Pro Loco come uno dei motori principali della vita culturale e turistica della città.