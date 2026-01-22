Ladispoli, in pagamento le borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025

Regione ha reso noto che è possibile procedere con l’iter di pagamento
L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che la Regione Lazio, con nota del 21/01/2026 (prot. n. 4710), ha comunicato che sono attualmente in pagamento le borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.
Studenti beneficiari minorenni
Un genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o chi ne fa le veci, dovrà recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale munito dei seguenti documenti in originale:
• documento di identità e codice fiscale del genitore;
• documento di identità e codice fiscale dello studente beneficiario.
Allo sportello dovrà essere richiesto il ritiro del contributo tramite la Carta Postepay “Borse di Studio”.
Tutori/Curatori
È necessario esibire anche il provvedimento di nomina, in copia autentica, per la verifica della rappresentanza legale.
Studenti beneficiari maggiorenni
Lo studente dovrà presentarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale con documento di identità valido e codice fiscale, richiedendo l’incasso della borsa di studio tramite la Carta Postepay “Borse di Studio”.
Per gli studenti già beneficiari negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e/o 2023/2024, l’importo sarà accreditato automaticamente sulla Carta Postepay già in possesso, senza necessità di recarsi all’Ufficio Postale.
Per assistenza su aspetti non legati all’individuazione dei beneficiari, è possibile scrivere a [email protected].
L’importo della singola borsa di studio è pari a € 192,50.