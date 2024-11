“Ladispoli attiva” porta all’attenzione dell’amministrazione il Piano antiallagamento per i quartieri Miami e Cerreto

Nell’ultimo consiglio comunale, il gruppo “Ladispoli attiva” sembrerebbe esser riuscito a portare all’attenzione dell’amministrazione Grando il Piano antiallagamento per i quartieri Miami e Cerreto: ” Un progetto vitale per la sicurezza idrogeologica del nostro territorio. Dopo 7 anni di immobilismo e con ben 1,3 milioni di euro già disponibili, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Pierini, ha annunciato l’intenzione di riattualizzare il progetto tecnico e avviare la gara entro il primo semestre del 2025.”

Durante il consiglio però non sono mancate le polemiche, Ladispoli attiva attacca l’atteggiamento del Sindaco: “Il dibattito ha preso una piega spiacevole quando il Sindaco Grando ha avuto una reazione nervosa e fuori luogo, interrompendo l’Assessore e attaccando il RUP dell’epoca con accuse personali, persino tirando in ballo questioni private e familiari. Un comportamento vergognoso, soprattutto perché le persone coinvolte non erano presenti per replicare.”

“Il nostro intervento è stato chiaro e deciso: È inaccettabile che un progetto così cruciale resti fermo da anni, nonostante i fondi disponibili. Abbiamo evidenziato che, mentre per iniziative come i piani integrati si procede spediti, sulla sicurezza dei cittadini si accumulano ritardi inspiegabili. Grazie alla nostra azione costante – tra interrogazioni, accessi agli atti e articoli – l’amministrazione ha finalmente promesso di rimettere in moto il piano. Una vittoria per la comunità, ma continueremo a monitorare ogni passo per assicurarci che alle parole seguano i fatti.