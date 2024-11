Cerveteri: il comitato Valcanneto, lancia l’allarme truffa telefonica

Il comitato di zona di Valcanneto lancia “l’allarme truffa telefonica “a seguito di un tentativo di raggiro su una famiglia della zona. Una vera e propria organizzazione di malfattori, che spacciandosi per avvocati e forze dell’ordine avvisa le malcapitate famiglie, dicendogli cheun loro parente avrebbe causato un incidente e chiedendo soldi per evitare problemi con la giustizia, una vera e propria trappola per chi non si accorge del raggiro.

Fortunatamente i signori contattati hanno pensato bene di rivolgersi ai carabinieri, sporgendo denuncia. Le forze dell’ordine hanno confermato che purtroppo, questo tipo di truffe stanno caratterizzando anche questi territori.