Ladispoli, assunti 10 nuovi stagionali della Polizia Locale

Aumenta come sempre il parco delle forze dell’ordine per la stagione estiva

Ladispoli, pubblicato il bando per gli stagionali della Polizia Locale

Come ogni anno, il comune di Ladispoli era alla ricerca di membri stagionali della Polizia Locale che facciano fronte all’aumento degli abitanti concomitante con la stagione estiva. È stato infatti pubblicato il do cumento con i nominativi dei 10 scelti come igure professionali che affiancheranno i colleghi “fissi” per dare supporto e garantire una maggiore sicurezza in città.

Il documento è consultabile qui di seguito