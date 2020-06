Condividi Pin 1 Condivisioni

Messi a disposizione numerosi mezzi per il soccorso e le opere di contenimento

Cerveteri lancia la campagna antincendio 2020

È stata lanciata a Cerveteri la campagnia antincendio 2020, che prevedrà opere di sensibilizzazione in merito ai rischi, ma anche e soprattutto interventi di supporto alle forze che ogni anno contrastano questa piaga. Come si legge infatti nel documento programmatico, sono stati messi a disposizione per le associazioni i seguenti mezzi:

GRUPPO COMUNALE Nucleo – AIB Cell. 338/3210861 con sede presso il Servizio Protezione Civile in Via del Lavatore n° 3 e con sede operativa presso la Base Operativa Avanzata di Protezione Civile Cerveteri che risponde per ogni emergenza al numero telefonico 06 92959918;

-) Land Rover Defender 130 con modulo da lt. 600;

-) Nissan Pick-up con modulo antincendio da lt. 400;

-) Autobotte da 9.000 litri per eventuale rifornimento dei mezzi operativi;

-) 15 volontari abilitati AIB + alcuni ausiliari + n. 10 set completi di Dispositivi di protezione individuale e n. 3 autorespiratori con relative bombole;

AS.SO.VO.CE.: Presidente Del Regno Giuseppe Cell. 331/8076580 con sede in Via Mura Castellane n° 2;

n. 1 Mitsubishi L 200 con modulo antincendio da lt. 400;

n. 1 Opel Combo per trasporto e/o trasferimento volontari;

-) 5 volontari abilitati AIB con n. 3 set di Dispositivi di protezione individuale + autorespiratori con unica bombola jolly;

E’ inoltre previsto che i volontari del Gruppo Comunale, muniti di idonea patente, oltre alla presenza nelle squadre con il mezzo antincendio, si affianchino alle attività di spegnimento intervenendo con l’autobotte Comunale per garantire il rifornimento di acqua direttamente nella zona delle operazioni e per diretto contrasto.

Di Alessandro Ferri