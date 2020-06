Condividi Pin 0 Condivisioni

Domenica di disagi per chi proviene dalla capitale

Brutte notizie per chi aveva pianificato una giornata al mare partendo da Roma oggi: sull’Aurelia infatti, altezza Castel di Guido, in direzione Civitavecchia, c’è stato un incidente che avrebbe coinvolto almeno un mezzo a due ruote. Questo ha creato una lunghissima coda, che causa non pochi disagi e che non accenna a diminuire.