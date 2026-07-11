È fuggito dando inizio ad un rocambolesco inseguimento con la Polizia Stradale prima di essere fermato

Ladispoli, non si ferma all’alt della Polizia: arrestato –

È quanto avvenuto nelle scorse ore, durante un’operazione di controllo del territorio della provincia nord di Roma che ha visto intervenire il supporto di varie forze dell’ordine compresa la Capitaneria di Porto, soprattutto per i controlli a Ladispoli e Cerveteri.

Nel corso di questi controlli nelle due città, sono state identificate 47 persone, ispezionati 22 veicoli e tre attività commerciali.

Nel corso delle operazioni, però, un automobilista, si è rifiutato di fermarsi all’alt.

L’uomo ha ingaggiato una fuga ad alta velocità, che si è conclusa con l’intervento in ausilio della sottosezione della Polizia Stradale di Ladispoli.

Per lui è scattato l’arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli altri interventi lungo il litorale

L’esito investigativo più rilevante è però scaturito da un controllo apparentemente ordinario presso Fiumicino.

Un quarantanovenne romano, ristretto ai domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione ed individuato quale responsabile di un furto, che avrebbe perpetrato nei giorni precedenti in una pizzeria della zona.

Nascosto nel verde, è stato recuperato il cassetto del registratore di cassa asportato durante il colpo, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire gli arnesi da scasso utilizzati per l’effrazione.

Nel portafogli dell’uomo è stata rinvenuta una modica quantità di hashish. Per tale circostanza, è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura.

Contestualmente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.