​”Mare Senza Barriere”: a Ladispoli, visita guidata inclusiva tra le onde –

​Il progetto di inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare” segna una nuova, importante tappa. Dopo il successo delle iniziative culturali e delle escursioni sulla terraferma, il programma abbatte le barriere del litorale per fare spazio a “Mare Senza Barriere”, una giornata di navigazione e scoperta interamente dedicata alle persone con disabilità sensoriali.

L’iniziativa, nata dall’idea di Marco Cecchini, Delegato del Sindaco Alessandro Grando e dell’assistente alla comunicazione Valentina Manca, in collaborazione con Daniele Renda (Disability Pride Italia), verrà presentata ufficialmente mercoledì 15 luglio alle ore 17:00 presso il Malò Cocktail Bar di viale Europa. L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Ladispoli e del Comitato Italiano Paralimpico.

Il programma dell’evento

L’appuntamento in mare è fissato per venerdì 31 luglio, con imbarco alle ore 8:00 presso il pontile del Circolo Nautico e Pesca Ladispoli (in caso di maltempo marino, l’evento sarà posticipato a martedì 11 agosto).

Una flotta di imbarcazioni, guidate da comandanti volontari, ospiterà a bordo i partecipanti e i loro accompagnatori per una speciale visita guidata della costa:

​Prima tappa: Navigazione verso il Castello Odescalchi e la Posta Vecchia. Qui le barche si accosteranno e il Consigliere comunale delegato alle aree protette, Filippo Moretti, illustrerà la storia dei luoghi con il supporto in tempo reale di un interprete LIS. Ci sarà anche la possibilità di fare un bagno.

Seconda tappa: Rotta verso l’Oasi di Torre Flavia, dove si replicheranno il racconto storico-naturalistico e la sosta per il bagno.

Il rientro a terra: Al termine dello sbarco, la Federazione Italiana Nuoto (Sez. Salvamento) terrà una breve sessione dedicata alla cultura e alla sicurezza acquatica, curata da Mario Monti, Delegato comunale agli sport acquatici.

Una rete di solidarietà e inclusione

Dal settembre 2022, “Ladispoli una città che sa ascoltare” ha promosso numerosi eventi accessibili (visite in LIS, tombolate in Braille e CAA,seminari sulle Emergenze, in collaborazione con Emergenza Sordi Aps, introduzione delle PerformerLIS nei concerti di piazza e il servizio di videointerpretariatoLis da remoto, E-Lisir). Questo nuovo capitolo marino è stato reso possibile grazie al supporto cruciale di tutto il C.D.A del Circolo Nautico e Pesca Ladispoli.

L’evento, che prevede un limite massimo di 50 partecipanti complessivi, per ragioni logistiche, vedrà il coinvolgimento attivo di numerose personalità e istituzioni, tra cui Giuseppe Andreana (Presidente CIP), Caterina De Caro (Associazione Caffè Africa con il progetto “Un posto al sole”) e la Guardia Costiera, sotto la direzione del Comandante Cristian Vitale, per l’assistenza e la sicurezza in mare.

Una nota degli organizzatori: Per motivi strettamente logistici legati alle imbarcazioni, l’evento non è purtroppo aperto alle persone in sedia a rotelle. Gli organizzatori tengono a scusarsi, sottolineando che l’obiettivo futuro è quello di superare questi limiti tecnici per accogliere tutti nelle prossime edizioni.

Dal 16 Luglio,.seguira’ un nuovo comunicato, con le Info per le prenotazioni.