FdI si attribuisce il merito dell’invio del mezzo grazie all’interessamento di Righini e Angelilli

Cerveteri, autobotte consegna acqua ad alcune famiglie de I Terzi –

Fratelli d’Italia di Cerveteri invia una nota stampa dove si attribuisce una risoluzione temporanea della situazione idrica a I Terzi.

“Grazie al costante lavoro del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Cerveteri, in coordinamento con l’assessore all’agricoltura della regione Lazio, Giancarlo Righini e della Vice Presidente Roberta Angelilli trovata una soluzione tampone, tramite l’invio di un’autobotte, per la fornitura di acqua ad alcune famiglie della frazione cerveterana de I Terzi con rubinetti all’asciutto da tempo”.

La nota punta ovviamente il dito contro le ultime giunte comunali di centro sinistra a cui viene attribuita l’inerzia che ha portato alla situazione attuale.

“Il problema – scrivono – avviato a soluzione dalla giunta del Presidente Rocca con l’approvazione della legge regionale n°10 del 27 maggio 2026 che prevede l’acquisizione a patrimonio comunale dell’acquedotto di proprietà Arsial, che serve la zona, per darlo in gestione al servizio idrico integrato Acea era nota da anni, ma nonostante le note dichiarazioni del precedente Sindaco di Cerveteri che davano tutto risolto già nel 2019, e le dichiarazioni dell’attuale Sindaca Gubetti che replicava le stesse cose nella campagna elettorale del 2022 nel concreto nulla era stato fatto come dimostrato dai fatti.

Gentilissima Sindaca Gubetti, Fratelli d’Italia Cerveteri, nonostante il ruolo di opposizione è vicino alla gente tutti i giorni per migliorarne la qualità della vita. La politica spettacolare che ci attribuisce le lasciamo fare a lei e alla sua maggioranza”, concludono.